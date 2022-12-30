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30 декабря, 14:06

Французского пивовара привёл в ужас счёт за электричество

Французский пивовар Ульрих Алежо рассказал о росте цен на свет в 20 раз за один месяц

Во Франции цены на электроэнергию выросли в 20 раз, владелец пивоварни Ульрих Алежо рассказал изданию CNews, что пришёл в ужас от цифр в квитанции.

"Сумма оказалась большим сюрпризом для меня", приводятся в публикации слова мужчины.

Алежо пояснил, что в ноябре оплата за свет составила 700 евро, но уже в декабре бизнесмен увидел в счёте ужасающую сумму в 18 тысяч. Француз возмутился, что энергетическая компания даже не стала уведомлять об изменении стоимости. По его словам, там сослались на украинский кризис и проблемы в стране.

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Ранее сообщалось, что с очередными негативными последствиями от антироссийских санкций столкнулись во Франции. Из-за резкого увеличения цен на энергоресурсы там на 35% может вырасти стоимость кремации.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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