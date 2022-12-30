Французского пивовара привёл в ужас счёт за электричество

Во Франции цены на электроэнергию выросли в 20 раз, владелец пивоварни Ульрих Алежо рассказал изданию CNews, что пришёл в ужас от цифр в квитанции.

"Сумма оказалась большим сюрпризом для меня", — приводятся в публикации слова мужчины.

Алежо пояснил, что в ноябре оплата за свет составила 700 евро, но уже в декабре бизнесмен увидел в счёте ужасающую сумму в 18 тысяч. Француз возмутился, что энергетическая компания даже не стала уведомлять об изменении стоимости. По его словам, там сослались на украинский кризис и проблемы в стране.