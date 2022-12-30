Совбез Белоруссии допустил наращивание совместной группировки войск с Россией

Развёртывание белорусско-российской группировки войск соответствует плану и отвечает возникшим вызовам, решение о дальнейшем наращивании сил будет приниматься исходя из необходимости "остудить любые горячие головы". Об этом сказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Развёртывание группировки на территории Беларуси идёт по ранее утверждённому плану. На сегодняшний день она достаточна и адекватна складывающейся обстановке. Безусловно, в зависимости от динамики ситуации будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем её наращивании в том составе, который гарантированно остудит любые горячие головы", — пояснил он агентству Sputnik Беларусь.

Госсекретарь Совбеза напомнил, что в декабре были внесены изменения в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, новые правила "позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке".