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30 декабря, 13:33

Вход на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

Вход на Красную площадь в Москве в новогоднюю ночь будет ограничен

С шести вечера 31 декабря до семи утра 1 января вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Тверская и прочие центральные улицы будут доступны как пешеходам, так и водителям. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен", — сказано в сообщении.

Ограничений на центральных улицах для водителей и пешеходов в период новогодних праздников при этом не планируется. В российской столице будут проходить детские представления, но крупномасштабные массовые мероприятия и фейерверочные показы не запланированы.

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Ранее Лайф писал, что власти Севастополя отменили салют и праздничные мероприятия на площади Нахимова 31 декабря. Во время новогодних каникул жители и гости города смогут посетить камерные мероприятия, в число которых входят выставки, ярмарки, представления, спортивные активности.

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АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Ирина Фальке

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