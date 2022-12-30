Вход на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь
Вход на Красную площадь в Москве в новогоднюю ночь будет ограничен
С шести вечера 31 декабря до семи утра 1 января вход на Красную площадь в Москве будет ограничен. Тверская и прочие центральные улицы будут доступны как пешеходам, так и водителям. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В период с 18:00 мск 31 декабря 2022 года до 07:00 мск 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен", — сказано в сообщении.
Ограничений на центральных улицах для водителей и пешеходов в период новогодних праздников при этом не планируется. В российской столице будут проходить детские представления, но крупномасштабные массовые мероприятия и фейерверочные показы не запланированы.
Ранее Лайф писал, что власти Севастополя отменили салют и праздничные мероприятия на площади Нахимова 31 декабря. Во время новогодних каникул жители и гости города смогут посетить камерные мероприятия, в число которых входят выставки, ярмарки, представления, спортивные активности.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова