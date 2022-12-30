Инструкция: Как организовать правильный режим дня школьника в новогодние каникулы
Эксперт Мушта посоветовала в праздники дать ребёнку отдохнуть от учёбы несколько дней
Как ребёнку лучше провести новогодние каникулы: устроить тотальный отдых или же, наоборот, поднапрячься и получить новые знания? Как считает руководитель отдела методики преподавания образовательной компании Maximum Education Нина Мушта, отдохнуть от учёбы нужно хотя бы несколько дней.
"Резко перестраиваться с одного режима на другой после долгих праздников детям бывает гораздо сложнее, чем взрослым. Но отдых важен для того, чтобы перезагрузиться и начать год отдохнувшими и с новыми силами. При этом за отсутствие дисциплины и слишком большое количество свободного времени чаще всего переживают не учителя, а родители", — приводит её слова "Газета.ru".
Чтобы сохранить баланс между учёбой и отдыхом, можно поставить цель на период каникул: прочитать книгу или пройти несколько тестов. Как отметила эксперт, особенно важно, чтобы цель была достижимая и не накладывала ощущение излишней ответственности.
"Рассчитывать, что ребёнок сможет полноценно заниматься на каникулах, когда большая часть страны отдыхает, — это вера в иллюзию. Которая к тому же чревата ссорами и напряжёнными отношениями", — уверена Мушта.
Поэтому для сохранения праздничного настроя нужно постепенно и без напряжения двигаться к исполнению цели, уделять занятиям час-полтора в день — этого будет вполне достаточно. Можно даже расписать график с занятиями, которые начинались бы в одно и то же время.
Так школьнику будет проще адаптироваться к режиму, а родители смогут спланировать досуг. При этом в начале праздников ребёнку нужно дать хотя бы в течение нескольких дней отдохнуть и почувствовать себя абсолютно свободным, чтобы он мог вдоволь нагуляться, позаниматься любимыми делами и по-настоящему "перезагрузиться".
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