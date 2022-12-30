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30 декабря, 13:19

Опрос показал, сколько россиян намерены провести новогодние выходные за работой

Kp.ru: Почти каждый пятый россиянин планирует работать на новогодних выходных

Почти каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние выходные. Это следует из результатов опроса, который провело издание kp.ru.

Так, о намерении посвятить праздники работе рассказали 19% респондентов. Провести выходные дома планируют 56% россиян, пойдут в гости к друзьям и родственникам — 14%, желающих провести время за городом — 6%, предпочтут занятия спортом 5%, по 4% займутся культурным досугом и найдут подработку, 3% отправятся в путешествия по родной стране, а 2% — уедут за границу.

При этом, если верить проводившимся опросам, годом ранее работать на праздники собирались в среднем от 15 до 19% россиян.

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Ранее журналисты высчитали, сколько в среднем съедают россияне в новогоднюю ночь, и оказалось, что таким объёмом пищи может наесться даже взрослый крепкий мужчина.

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв

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