Опрос показал, сколько россиян намерены провести новогодние выходные за работой

Почти каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние выходные. Это следует из результатов опроса, который провело издание kp.ru.

Так, о намерении посвятить праздники работе рассказали 19% респондентов. Провести выходные дома планируют 56% россиян, пойдут в гости к друзьям и родственникам — 14%, желающих провести время за городом — 6%, предпочтут занятия спортом 5%, по 4% займутся культурным досугом и найдут подработку, 3% отправятся в путешествия по родной стране, а 2% — уедут за границу.

При этом, если верить проводившимся опросам, годом ранее работать на праздники собирались в среднем от 15 до 19% россиян.