Эксперты назвали закон о классифайдах инновацией в защите персональных данных

Итоговый вариант закона о сервисах онлайн-объявлений (классифайдах) был разработан и принят после консультаций с участниками рынка, учётом интересов всех сторон и коллективного поиска наиболее подходящего решения с точки зрения безопасности и интересов отрасли. Об этом рассказали опрошенные Лайфом эксперты. Так, согласно документу, доля владения зарубежными инвесторами может быть любой, но контроль за принятием решений должен быть российским, что видится очень гибким и разумным решением.

Разработчики законопроекта исходили из того, что онлайн-сервисы по размещению рекламы не несли никакой ответственности за безопасность своих пользователей несмотря на то, что многие из них по аудитории сравнимы с соцсетями и крупными медиаресурсами. Туда регулярно просачивалась и противоправная информация, и деструктив, и клевета.

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев назвал закон о сервисах онлайн-объявлений логичным и последовательным шагом в регулировании распространения информации посредством сети Интернет.

"Основной целью этих нововведений, на мой взгляд, является прежде всего защита государства, поскольку большинство новых норм так или иначе связаны с публичными интересами. Но и безопасность пользователей ужесточение контроля тоже может повысить. Новые правила заставят площадку фильтровать размещаемый пользователями контент и тем самым уберегут их от ответственности за распространение запрещённой информации", — отметил он.

Эксперты отмечают, что подписанный президентом Владимиром Путиным закон направлен на обеспечение интересов пользователей, интересов государства и контроль российских граждан, российских организаций за крупными платформами, такими как классифайды.

"Логичный шаг по обеспечению защиты от иностранного влияния крупнейших технологических платформ, которые имеют значительную аудиторию пользователей. Закон предусматривает положения, согласно которым в классифайдах не допускается использование сервисов передачи сообщений, которые принадлежат иностранным лицам. Эта инновация в логике действующего регулирования, касающегося прав субъектов персональных данных", — отметил в беседе с Лайфом заместитель генерального директора АНО "ИРИ" по правовым вопросам Борис Едидин.