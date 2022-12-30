Врач оценила БАДы с коллагеном для омоложения кожи: Чудо-средство или пиар

Коллаген не является чудо-средством для омоложения и приносит такую же пользу, как и любой другой белок, содержащий аминокислоты. Об этом рассказала в беседе с газетой "Петербургский дневник" врач-дерматовенеролог и косметолог Марина Руденко.

Попадая в организм, он расщепляется до аминокислот, которые используются для построения собственного коллагена в коже и других органах, объяснила врач. Причём как именно коллаген попал в организм — неважно. А вот при условии здорового образа жизни организм может синтезировать коллаген самостоятельно.

"При этом важную роль в синтезе коллагена играют гормональный фон, уровень глюкозы в крови, состояние ЖКТ, а также наследственность. Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых этот процесс нарушается", — предупредила Руденко.

Косметолог подчеркнула, что коллаген в виде добавок не содержит всех нужных аминокислот, в том числе для синтеза собственного коллагена, поэтому в случае с применением БАДов стоит придерживаться ряда правил. В частности, не следует смешивать разные типы коллагена.

"Гиалуроновую кислоту, которая содержит коллаген II типа, нельзя принимать совместно с морским или животным, содержащим I тип. Между приёмами разных видов коллагена должен пройти как минимум час. Смешанные аминокислотные профили могут привести к тому, что организм не сможет правильно распознать добавку и правильно её обработать", — сказала она.

Курс приёма коллагена рассчитан на три месяца, затем следует сделать перерыв на такой же срок. Для людей старше 40 лет курс должен составлять полгода, с последующим двухмесячным перерывом, уточнила врач. Коллаген в порошке нужно разводить в негорячем безбелковом напитке (вода или сок) и принимать за полчаса до еды.

При этом для восполнения коллагена не стоит налегать на холодец и подобные блюда: они содержат много насыщенных жирных кислот и холестерина. А вот пользоваться косметическими средствами для кожи смысл есть: средство не достигает дермы, где содержится коллаген, но сам белок увлажняет, подтягивает и восстанавливает повреждённую кожу.