Стало известно, сколько россияне съедают в Новый год, и это ударная "доза"

Так, они проанализировали, сколько содержится калорий в самых популярных блюдах, которые можно встретить за новогодним столом. В 100 граммах майонезных салатов (оливье, мимоза, селёдка под шубой) — 180–220 ккал, примерно столько же — 200 ккал — содержится в одном бутерброде с икрой. Сильнее всего по калорийности может ударить сырокопчёная колбаса, в 100 граммах которой можно встретить 500 ккал. Чуть меньше в торте наполеон — 440 ккал или же порции в 220 граммов мяса по-французски — 380 ккал. Обратить внимание стоит и на алкоголь: так в 100 граммах шампанского наблюдается 100 ккал, коньяка — 220 ккал.