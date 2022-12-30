Стало известно, сколько россияне съедают в Новый год, и это ударная "доза"
Kp.ru: Россияне за время новогоднего ужина потребляют 2–3 тысячи калорий
Во время новогоднего ужина россияне достаточно обильно питаются, потребляя массу блюд, в которых суммарно может содержаться 2–3 тысячи калорий, подсчитали журналисты kp.ru.
Так, они проанализировали, сколько содержится калорий в самых популярных блюдах, которые можно встретить за новогодним столом. В 100 граммах майонезных салатов (оливье, мимоза, селёдка под шубой) — 180–220 ккал, примерно столько же — 200 ккал — содержится в одном бутерброде с икрой. Сильнее всего по калорийности может ударить сырокопчёная колбаса, в 100 граммах которой можно встретить 500 ккал. Чуть меньше в торте наполеон — 440 ккал или же порции в 220 граммов мяса по-французски — 380 ккал. Обратить внимание стоит и на алкоголь: так в 100 граммах шампанского наблюдается 100 ккал, коньяка — 220 ккал.
В итоге за один новогодний вечер человек потребляет 2–3 тысячи калорий, что соответствует ежедневной норме одного достаточно крепкого мужчины. Это при том, если вы начинаете ужин в районе 19–20 часов вечера, а заканчиваете глубоко за полночь.
Ранее Лайф советовал своим читателям в течение всего 31 декабря обеспечить себя сбалансированным завтраком и обедом, чтобы в новогоднюю ночь не переедать.
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