Как встретить Новый год в одиночестве и не пожалеть: Разбор популярного тренда

Как лучше встречать Новый год — дома с семьёй или у друзей? В одиночестве или в шумной компании? Популярный в Сети тренд на одиночество в этот праздник по просьбе Лайфа разобрала профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Соколовская. По её оценке, в этом вопросе нет никаких советов и тем более правил.

"Немало людей встречают Новый год в одиночку, потому что так сложились обстоятельства жизни и они уже поневоле "концентрируются на своём я. Однако это не тот случай, когда следует что-то рекомендовать, тем более что личная жизнь сугубо индивидуальна. Конечно, есть и такие люди, у которых — возможность выбора между шумной компанией и одиночеством в новогоднюю ночь, но ведь это ситуация, когда следует просто прислушаться к собственной душе…" — отметила психолог.

В большинстве случаев встреча Нового года тотально запрограммирована: ёлка, гирлянды, подарки, стол, фейерверки, и от этой "программы", ставшей привычной за долгие годы, никуда не деться. Именно отсюда может проистекать эмоциональная бедность празднования. В детстве эти детали вызывали то самое заветное предвкушение праздника, которое, кстати, можно пережить снова, — для этого есть "волшебный ключик".

Прежде всего нужно понять: вы хотите праздника для себя или для тех, кого любите и цените, подчеркнула психолог. В последнем случае человек постарается стать источником радости для близких, друзей. Причём он окажется не ожидающим неведомого чуда, а творцом действа, чьё состояние поможет возродить "внутреннего ребёнка".

"Кроме череды детских Новых годов, в которых я находила с замиранием сердца подарки под ёлкой, запомнился один из недавних, когда встретила с семьёй новую дату в календаре, всё было весело, как всегда, куранты, оливье, шампанское, фейерверки на улице, но… когда уже всё стихло, только тут я вдруг почувствовала, что прошлый год как бы запахнулся плащом-невидимкой и ушёл навсегда со всем хорошим и другим, что в нём было. Это было сильное впечатление", — поделилась собеседница Лайфа.