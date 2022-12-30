От греха подальше: Непьющим посоветовали не привлекать к себе внимание за новогодним столом

За новогодним столом может собраться большая компания, в которой иногда находятся те, кто отказывается от алкоголя. Как вести себя в кругу пьющих близких тем, кто предпочитает встречать праздник трезвым, радиостанции "Говорит Москва" рассказала старший преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова.

По её словам, предлагать алкоголь будут всегда. При этом если вы встречаете праздник в кругу родственников, то они поймут ваше нежелание употреблять крепкие напитки, в иных случаях можно отшутиться, что уже "выпили за всю жизнь". Ещё один выход — принести с собой безалкогольное шампанское или же какой-то иной газированный напиток.

"Если компания приятельская и все настаивают, чтобы все были в хорошем настроении, то лучше не привлекать внимание к тому, что вы не пьёте. Можно рядом держать напиток, который позволяет, запивая, туда вылить. Лучше, чтобы это был непрозрачный напиток, например томатный сок. И в итоге все счастливы", — отметила Рогова.