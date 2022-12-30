Это аппендицит!: Такую боль в животе нельзя игнорировать за новогодним столом

В Новый год не следует срываться с диеты или объедаться вредными продуктами, так как это может закончиться болями в животе и даже госпитализацией. Об этом сказал газете "Петербургский дневник" заведующий 5-м хирургическим отделением (Городским панкреатологическим центром) НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Евгений Батиг. Он перечислил неприятные симптомы, которые нельзя игнорировать за праздничным столом.

"Опоясывающие боли могут быть при остром панкреатите, при непроходимости кишечника при переедании — схваткообразные, при остром аппендиците боли могут носить переменчивый характер, начинаются вверху и опускаются в правую подвздошную область", — уточнил он.

Но самому всегда трудно понять характер боли, поэтому обычно к врачам обращаются уже в крайнем случае, "когда человека скрючивает пополам", добавил Батиг. Он посоветовал принять но-шпу или "Дюспаталин", если резь возникла в эпигастральной области. Никакие другие лекарства, особенно анальгетики, употреблять нельзя. Если спазмолитик не помог в течение часа, то следует обратиться к специалистам.