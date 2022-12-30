Как отделаться от страха остаться без денег в 4 шага: Советы инвестора

Люди нередко испытывают сильный страх остаться без денег или источника заработка, и у многих это идёт из детства. С возрастом такой человек стремится накапливать заработанное, ущемляя себя в текущих потребностях, из-за чего ухудшается качество жизни. Как решить эту проблему, рассказал Лайфу эксперт по личным финансам Максим Темченко.

Предприниматель, инвестор Максим Темченко. Фото © Предоставлено Лайфу

Во-первых, надо тщательно поработать над своими воспоминаниями и переживаниями. Нужно понять, что именно стоит за страхом остаться без денег, и сравнить текущую ситуацию с финансовой ситуацией родителей, которую вы наблюдали в детстве.

Второй шаг — нужно понять, в каких случаях появляется финансовая тревога и с чем это связано. Например, это могут быть конфликты на работе (риск увольнения), проблемы с бизнесом (риск банкротства) или большое количество кредитов, предположил Темченко.

"В-третьих, необходимо составить перечень тех способов, которые могут предохранять нас от потери средств. Например, это может быть обеспечение пассивного дохода путём инвестиций, получение дополнительных профессий, расширение контактов с людьми и наращивание связей. Каждый из этих способов может стать "спасительной верёвкой", когда нам покажется, что мы падаем в финансовую пропасть", — объяснил инвестор.

При этом разумное расходование средств никто не отменял — это четвёртый пункт, говорит предприниматель. Это не означает, что нужно отказаться от поездки на отдых или суши по вечерам, но бессмысленным тратам придётся сказать нет и начать распоряжаться финансами эффективнее. За помощью можно обратиться к финансовым консультантам, которые помогут выработать правильную стратегию расходования денег и научить инвестированию даже с небольшими суммами, резюмировал Темченко.