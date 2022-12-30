Песков: Интеграция новых российских регионов идёт полным ходом

Интеграция новых российских регионов идёт полным ходом. Об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, первостепенной задачей в этом вопросе является обеспечение безопасности субъектов.

"Конечно, для нас главное, чтобы в республиках как можно скорее была обеспечена безопасность. Обеспечение безопасности людей, которые проживают там, является главной целью [специальной военной] операции", — подчеркнул Песков.