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30 декабря, 11:42

Песков: Интеграция новых российских регионов идёт полным ходом

Интеграция новых российских регионов идёт полным ходом. Об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, первостепенной задачей в этом вопросе является обеспечение безопасности субъектов.

"Конечно, для нас главное, чтобы в республиках как можно скорее была обеспечена безопасность. Обеспечение безопасности людей, которые проживают там, является главной целью [специальной военной] операции", — подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал принятие конституций Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что одной из главных целей является то, чтобы регионы уверенно заняли своё место среди других субъектов страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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