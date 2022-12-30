Песков: Интеграция новых российских регионов идёт полным ходом
Интеграция новых российских регионов идёт полным ходом. Об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, первостепенной задачей в этом вопросе является обеспечение безопасности субъектов.
"Конечно, для нас главное, чтобы в республиках как можно скорее была обеспечена безопасность. Обеспечение безопасности людей, которые проживают там, является главной целью [специальной военной] операции", — подчеркнул Песков.
Кроме того, Песков прокомментировал принятие конституций Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что одной из главных целей является то, чтобы регионы уверенно заняли своё место среди других субъектов страны.
Как писал Лайф, сегодня, 30 декабря, парламент ДНР единогласно одобрил новую конституцию республики. То же самое произошло и в Луганской Народной Республике.