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30 декабря, 11:30

Кремль разъяснил, кому указ Путина разрешает не декларировать доходы

Песков объяснил, что отмена публикации деклараций касается военных и чиновников в СВО

Разрешение не публиковать в период спецоперации информацию о доходах и расходах распространяется только на военнослужащих и чиновников, отправленных в новые регионы России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий указ главы государства.

"Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории [новых субъектов РФ]. Там нет места для какого-то двойного толкования", — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, распространяется ли нововведение на всех чиновников.

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Накануне сообщалось, что на период спецоперации отменяется правило о публикации в Интернете и СМИ деклараций российских чиновников о доходах и расходах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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