Кремль разъяснил, кому указ Путина разрешает не декларировать доходы
Песков объяснил, что отмена публикации деклараций касается военных и чиновников в СВО
Разрешение не публиковать в период спецоперации информацию о доходах и расходах распространяется только на военнослужащих и чиновников, отправленных в новые регионы России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий указ главы государства.
"Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории [новых субъектов РФ]. Там нет места для какого-то двойного толкования", — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, распространяется ли нововведение на всех чиновников.
Накануне сообщалось, что на период спецоперации отменяется правило о публикации в Интернете и СМИ деклараций российских чиновников о доходах и расходах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.