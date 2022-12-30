Кремль разъяснил, кому указ Путина разрешает не декларировать доходы

Разрешение не публиковать в период спецоперации информацию о доходах и расходах распространяется только на военнослужащих и чиновников, отправленных в новые регионы России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий указ главы государства.

"Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории [новых субъектов РФ]. Там нет места для какого-то двойного толкования", — пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, распространяется ли нововведение на всех чиновников.