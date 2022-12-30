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30 декабря, 11:17

Песков назвал СССР неотъемлемой частью российской истории

Советский Союз — это неотъемлемая часть российской истории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, какие уроки можно вынести из развала СССР.

Говоря о Советском Союзе, представитель Кремля решил процитировать Владимира Путина, который ранее заявлял, что те, "кто не жалеет о его распаде, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов".

"Это приблизительно тема для двух-, трёхчасовой лекции. Причём сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов. Я, единственное, что могу сказать, Советский Союз — это неотъемлемая часть нашей истории", — заключил Песков, отвечая на вопрос.

Путин: Развал Советского Союза вопреки воле людей обернулся национальной катастрофой

Путин: Развал Советского Союза вопреки воле людей обернулся национальной катастрофой

Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал распад СССР геополитической трагедией, а бывший председатель Совета министров Союза Николай Рыжков, в свою очередь, предложил воссоздать его по примеру ЕС.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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