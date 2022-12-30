Кремль обеспокоен падением украинской ракеты С-300 в Белоруссии
Песков указал на крайнюю обеспокоенность Кремля ЧП с украинской ракетой в Белоруссии
Осмотр сапёрами украинской ракеты С-300, упавшей в Брестской области Белоруссии. Фото © Телеграм-канал "Белорусский силовик"
Инцидент с украинской ракетой С-300, упавшей на территории Белоруссии, вызывает крайнюю обеспокоенность в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнёров", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер помогает сторонам оперативно обмениваться информацией, подчеркнул он.
"Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия в этой связи с определённым демаршем перед украинской стороной, но, ещё раз повторяю, [это] событие, которое вызывает озабоченность", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Снаряд сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. МИД Белоруссии в связи с произошедшим уже выразил протест послу Украины и потребовал от Киева провести расследование.