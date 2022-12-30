Кремль обеспокоен падением украинской ракеты С-300 в Белоруссии

Инцидент с украинской ракетой С-300, упавшей на территории Белоруссии, вызывает крайнюю обеспокоенность в Кремле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнёров", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер помогает сторонам оперативно обмениваться информацией, подчеркнул он.