SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 11:12

Песков подтвердил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, в том числе Джо Байдена, как и они не направляют свои поздравления в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять", — отметил представитель Кремля.

Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию в следующем году

Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию в следующем году

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поздравил ряд лидеров зарубежных стран и правительств с наступающим Новым годом, однако в этот список не попал его американский коллега Джо Байден.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров