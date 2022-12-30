Песков подтвердил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, в том числе Джо Байдена, как и они не направляют свои поздравления в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять", — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поздравил ряд лидеров зарубежных стран и правительств с наступающим Новым годом, однако в этот список не попал его американский коллега Джо Байден.