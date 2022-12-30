Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил ряд лидеров зарубежных стран и правительств с наступающим Новым годом, однако в этот список не попал его американский коллега Джо Байден, сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Глава государства традиционно направляет поздравления мировым политикам. Годом ранее в их числе был и Байден. Более того, 30 декабря 2021 года лидеры двух стран проводили между собой телефонный разговор, в котором обменивались новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.