Путин поздравил Пашиняна с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейший диалог

Глава государства Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с наступающим Новым годом и Рождеством. В частности, в послании российский лидер выразил надежду на продолжение диалога и конструктивной работы. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

В письме указано, что 2022 год стал для России и Армении юбилейным: страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Рассчитываю на продолжение нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", — указал президент России и пожелал премьеру Армении крепкого здоровья, благополучия и успехов, а "братскому народу Армении — мира и процветания".