Индонезия отменяет все ковидные ограничения

В Индонезии отменяются все введённые ранее ковидные ограничения, заявил президент страны Джоко Видодо. По его словам, решение было принято спустя 10 месяцев обсуждений и обусловлено низкой статистикой по новым заражениям.

"В последние несколько месяцев пандемия CoViD-19 находится под контролем, по состоянию на 27 декабря 2022 года ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения", — сказал он в ходе транслируемого на YouTube выступления.

Видодо объявил о вводе ковидных ограничений в апреле 2020 года, назвав пандемию "национальным бедствием". Так, в стране стали обязательными ряд социальных ограничений, таких как обязательный карантин по возвращении из-за границы.