ОАК: Ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160 переданы на лётные испытания

Ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160, разработанных ПАО "Туполев", были переданы на лётные испытания, сообщили в пресс-службе ОАК.

"На лётные испытания переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО "Туполев" (входит в ОАК "Ростеха"). Первый самолёт, серийно изготовленный по программе воспроизводства, Ту-160М, и строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию", — говорится в опубликованном сообщении.

В свою очередь глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о планах нарастить производство самолётов. По его словам, обновлённые машины превосходят своих предшественников, так как имеют новое оборудование, двигатели и системы.

"Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России, поэтому модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков — наша приоритетная задача", — сказал Чемезов.

Глава "Ростеха" отметил, что обновлённые самолёты получили новое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы. По его словам, в течение ближайших лет производство ракетоносцев этого типа будет наращиваться.