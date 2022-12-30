Путин отметил беспрецедентные поставки российского газа в КНР и анонсировал рост прокачки

Поставки российских энергоносителей в Китай беспрецедентны, однако прокачка газа в 2023 году ещё увеличится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

"На беспрецедентные объёмы вышли поставки энергоносителей, ведётся совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов", — отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что по итогам уходящего года Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай. По его словам, на сегодняшний день страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвёртое — по объёму ввозимого СПГ.

"По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 миллиарда кубических метров, причём в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигло 18%. В следующем году ещё больше нарастим объём в прокачке", — заявил президент.