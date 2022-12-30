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30 декабря, 09:27

Три автобуса с нефтяниками попали в засаду боевиков в Сирии, 10 рабочих убиты

В Сирии террористы атаковали автобус с нефтяниками, 10 человек погибли

Террористы из ИГИЛ* напали на три автобуса, в которых ехали сирийские нефтяники с месторождения Эт-Тайим в провинции Дейр-эз-Зор. В результате 10 человек погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщил телеканалу "Аль-Ихбария" министр нефти и минеральных ресурсов республики Бассам Тоуме.

"В результате вооружённой вылазки погибли 10 специалистов и ещё двое получили ранения. Все они входили в сменную бригаду, которая работала вахтовым методом на нефтяном объекте", уточнил он.

По словам министра, террористы совершили атаку на автобусы с работниками из засады ранним утром. На место трагедии прибыли подразделения сирийской армии.

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Ранее сообщалось, что сирийские власти нашли в Пальмире место массового захоронения жертв террористической группировки ИГИЛ. Уже произведена эксгумация останков 12 человек.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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