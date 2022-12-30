Три автобуса с нефтяниками попали в засаду боевиков в Сирии, 10 рабочих убиты

Террористы из ИГИЛ* напали на три автобуса, в которых ехали сирийские нефтяники с месторождения Эт-Тайим в провинции Дейр-эз-Зор. В результате 10 человек погибли, ещё двое пострадали. Об этом сообщил телеканалу "Аль-Ихбария" министр нефти и минеральных ресурсов республики Бассам Тоуме.

"В результате вооружённой вылазки погибли 10 специалистов и ещё двое получили ранения. Все они входили в сменную бригаду, которая работала вахтовым методом на нефтяном объекте", — уточнил он.

По словам министра, террористы совершили атаку на автобусы с работниками из засады ранним утром. На место трагедии прибыли подразделения сирийской армии.

Ранее сообщалось, что сирийские власти нашли в Пальмире место массового захоронения жертв террористической группировки ИГИЛ. Уже произведена эксгумация останков 12 человек.