Косметолог предупредила о трёх главных минусах татуажа

Искусству перманентного макияжа уже больше ста лет, но мода на широкие и густые брови появилась относительно недавно. Однако перед тем, как решиться на изменение внешности, следует учесть три важных момента. Об этом Лайфу рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала о нюансах татуажа. Фото предоставлено Лайфу

"Неудачную работу удаляют только лазером. Единственный эффективный и проверенный способ удалить татуаж на лице — воспользоваться лазерными технологиями. Это долго, дорого и не всегда безопасно (существуют противопоказания)", — пояснила она.

Второй нюанс — от медицинских последствий не застрахован никто, предупредила врач. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отмечает, что перманентный макияж несёт риски для здоровья. Во время процедуры, как объяснила Малышева, повреждается кожный барьер, поэтому возможно инфицирование, в том числе ВИЧ и гепатитом С. Она добавила, что среди побочных эффектов — образование коллоидных рубцов и возникновение гранулём. Третий момент — аллергия на краситель.

"Что говорят исследования? У 83% респондентов негативная реакция была связана с применением цветных красителей. "Краски для проведения процедуры могут содержать канцерогенные вещества", так писал Вольфганг Бемлер, профессор дерматологии Регенсбургского университета", — рассказала косметолог.

По словам Малышевой, проявленность пигмента зависит от работы нашей кожи, от её увлажнённости и сухости. Поэтому мастер должен разбираться в таких нюансах и быть профессионалом. Собеседница Лайфа напомнила, что у перманентного макияжа есть и противопоказания: беременность, лактация, онкология, свежий загар на лице, употребление антибиотиков, а также не следует делать татуаж сразу после других косметологических процедур.