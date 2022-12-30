Стало известно, с кем тайно созванивался Зеленский перед встречей с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский совершил секретный звонок в Белый дом перед поездкой в США, чтобы убедить американские власти отдать Киеву арестованные деньги российских предпринимателей. Об этом узнал Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — утверждает портал.

По итогу это положение было принято в форме поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов, который уже подписал американский лидер Джо Байден.