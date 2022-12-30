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30 декабря, 09:45

Стало известно, с кем тайно созванивался Зеленский перед встречей с Байденом

СМИ: Зеленский тайно звонил в Белый дом накануне визита в США

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidenc</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidenc

Президент Украины Владимир Зеленский совершил секретный звонок в Белый дом перед поездкой в США, чтобы убедить американские власти отдать Киеву арестованные деньги российских предпринимателей. Об этом узнал Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — утверждает портал.

По итогу это положение было принято в форме поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов, который уже подписал американский лидер Джо Байден.

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Напомним, на встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский озвучил несколько просьб. Американцев особо разгневала наглая шутка украинского лидера о зенитных ракетных комплексах Patriot. После переговоров Зеленского сравнили с царём Иродом, а Соединённые Штаты — с близкой к упадку Римской республикой.

Татьяна Миссуми

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