Стало известно, с кем тайно созванивался Зеленский перед встречей с Байденом
СМИ: Зеленский тайно звонил в Белый дом накануне визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidenc
Президент Украины Владимир Зеленский совершил секретный звонок в Белый дом перед поездкой в США, чтобы убедить американские власти отдать Киеву арестованные деньги российских предпринимателей. Об этом узнал Business Insider.
"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в Сенате Митча Макконнелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — утверждает портал.
По итогу это положение было принято в форме поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов, который уже подписал американский лидер Джо Байден.
Напомним, на встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский озвучил несколько просьб. Американцев особо разгневала наглая шутка украинского лидера о зенитных ракетных комплексах Patriot. После переговоров Зеленского сравнили с царём Иродом, а Соединённые Штаты — с близкой к упадку Римской республикой.