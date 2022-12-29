Экс-премьер Украины заявил о "секретном договоре" США с Зеленским

США будут терпеть воровство представляемой ими финансовой помощи Украине ровно до того момента, пока президент этой страны Владимир Зеленский выполняет поставленные перед ним задачи. Об этом в эфире Youtube-канала "Мрия" рассказал бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

"Это элементарно разворовывается, никто этого не скрывает, все об этом знают. Знают и американцы, но, пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят, — гробить страну, причинять ущерб России, они будут закрывать глаза на это", — сказал Азаров.

По словам политика, Зеленскому придётся плохо, если палата представителей в Конгрессе затеет аудит выделенных Украине средств. Азаров убеждён, что усилиями президента Украины было похищено около двух десятков миллиардов долларов.