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4 августа, 10:24

"Разворовывание украинской государственности": Стало известно, кто обогащается на Украине за счёт денег Запада

Политолог Коровин объяснил, почему деньги Запада не доходят до Украины

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Лайфом рассказал, почему средства от западных стран не доходят до Украины.

"Украина и до начала спецоперации не была единой, несмотря на все декларации. Она всегда представляла из себя множество разрозненных кланов, деление политических элит по региональному признаку, и главной целью были финансовые потоки из государственного бюджета, которые разделялись между кланами в соответствии с договорённостями и установленным балансом сил", — заявил эксперт.

После начала "Операции Z" разрозненность региональных кланов обострилась ещё больше. По сути, Киев сейчас является обособленным политическим анклавом, который мало влияет на ситуацию как в военном плане, так и на управляемость регионов, считает политолог. При этом не совсем понятно, на каких основаниях он претендует на львиную долю финансовых потоков, которые идут с Запада, подчеркнул собеседник Лайфа.

Это результат совершенной разбалансировки украинских политических систем и абсолютно несправедливого потребления "кучкой узурпировавших власть в Киеве сомнительных персонажей" основных финансовых потоков с Запада. Причём основная их масса даже не попадает на Украину, а сразу же отправляется в офшоры таких же "штучных политических узурпаторов", подчеркнул Коровин.

По его словам, борьба за деньги — единственное, что осталось из осмысленного в этом распадающемся государстве, потому что счёт времени существования Украины как таковой идёт буквально на дни. Каждый руководитель пытается урвать наибольший объём западных финансовых средств, поступающих государству, которые в итоге туда даже не попадают.

"Тут просто идёт уже доразворовывание не украинской государственности (от неё уже ничего не осталось), а разворовывание внешних вливаний", — подытожил политолог.

Политолог объяснил, почему Запад даёт Украине "больше денег, но меньше оружия"

Политолог объяснил, почему Запад даёт Украине "больше денег, но меньше оружия"

Как писал Лайф ранее, между центральным правительством и региональными властями Незалежной возрождаются политические разногласия. С момента начала российской спецоперации между украинскими политиками было установлено негласное соглашение о том, чтобы отложить старые распри для создания "единого фронта" против Москвы. Однако сейчас этот договор дал трещину.

Обложка ©

Freepik

Юлия Архипова

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