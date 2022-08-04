"Разворовывание украинской государственности": Стало известно, кто обогащается на Украине за счёт денег Запада

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с Лайфом рассказал, почему средства от западных стран не доходят до Украины.

"Украина и до начала спецоперации не была единой, несмотря на все декларации. Она всегда представляла из себя множество разрозненных кланов, деление политических элит по региональному признаку, и главной целью были финансовые потоки из государственного бюджета, которые разделялись между кланами в соответствии с договорённостями и установленным балансом сил", — заявил эксперт.

После начала "Операции Z" разрозненность региональных кланов обострилась ещё больше. По сути, Киев сейчас является обособленным политическим анклавом, который мало влияет на ситуацию как в военном плане, так и на управляемость регионов, считает политолог. При этом не совсем понятно, на каких основаниях он претендует на львиную долю финансовых потоков, которые идут с Запада, подчеркнул собеседник Лайфа.

Это результат совершенной разбалансировки украинских политических систем и абсолютно несправедливого потребления "кучкой узурпировавших власть в Киеве сомнительных персонажей" основных финансовых потоков с Запада. Причём основная их масса даже не попадает на Украину, а сразу же отправляется в офшоры таких же "штучных политических узурпаторов", подчеркнул Коровин.

По его словам, борьба за деньги — единственное, что осталось из осмысленного в этом распадающемся государстве, потому что счёт времени существования Украины как таковой идёт буквально на дни. Каждый руководитель пытается урвать наибольший объём западных финансовых средств, поступающих государству, которые в итоге туда даже не попадают.

"Тут просто идёт уже доразворовывание не украинской государственности (от неё уже ничего не осталось), а разворовывание внешних вливаний", — подытожил политолог.