Трихолог дала советы мужчинам по правильному уходу за бородой зимой

Как известно, борода нуждается в регулярном и тщательном уходе, особенно в зимнее время года. Как рассказала трихолог, врач-дерматолог Инна Петросова, есть несколько правил, которые помогут сохранить привлекательный вид волосяного покрова на лице и в снег, и в суровые морозы.

В беседе с Лайфом она объяснила, что борода является тем же стержнем волоса, который растёт и на голове. Соответственно, уход будет практически одинаковым — разница лишь в его насыщенности.

Борода подвергается воздействию холодных температур, ветра и снега гораздо сильнее, чем волосы на голове Фото © Unsplash

"Насыщенность ухода должна быть выше, так как зимой волосы на голове чаще прячем под головными уборами. Борода же подвергается воздействию холодных температур, ветра и снега гораздо интенсивнее. Волосяной стержень, как и кожа, зимой страдает от низких температур, сухости воздуха в помещениях и горячей воды. Принципы ухода будут одинаковы как для бороды, так и для волос на голове", — сказала она.

По словам трихолога, бороду нужно мыть не очень горячей водой с использованием жировосстанавливающих и влагоудерживающих средств. Для большего эффекта их стоит держать на волосах около минуты. Кроме того, если на кондиционерах или масках стоит значение рН, то нужно выбирать значение от шести до семи, так как в этом случае они лучше проникают в стержень.

Бороду надо мыть не очень горячей водой с использованием жировосстанавливающих и влагоудерживающих средств Фото © Unsplash

В выборе кондиционера или маски трихолог также советует внимательно изучать состав. В частности, в продукте должны быть питательные компоненты, например кокосовое масло, кофеин, пантенол, низкомолекулярные гидролизаты, диметикон, а также масло подсолнечника.

"Из влагоудерживающих средств в составе должны быть гиалуроновая кислота, мочевина, фруктовые кислоты, пантенол и глицерин. Ещё один обязательный принцип ухода за волосами и бородой — сушка волоса: быстрая, с помощью мощного фена. Таким образом, мы будем препятствовать потере влаги из волосяного стержня", — заключила врач.