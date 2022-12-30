Тугоухость, изменение черепа, отит: 5 симптомов разрастания аденоидов и их триггеры

Запущенные аденоиды могут повлечь за собой серьёзнейшие последствия, вплоть до снижения слуха и апноэ во сне — задержки дыхания. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-оториноларинголог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Анна Автандилова.

"Аденоиды — это скопление лимфоидной ткани на границе ротовой и носовой полостей. Аденоиды существуют у ребёнка с рождения, а к 11–12 годам начинается процесс их инволюции, они уменьшаются в размерах и, как правило, практически полностью исчезают, хотя в ряде случаев сохраняются и во взрослом возрасте", — отметила медик.

По её словам, в случае патологического увеличения аденоидов появляется ряд симптомов. В их числе затруднение носового дыхания, снижение слуха, изменение лицевого черепа (аденоидный тип лица), храп, отиты и апноэ во сне.

Причём есть различные причины таких состояний, например частые вирусные заболевания, аллергия, персистенция патологической микрофлоры в носоглотке, иммунодефицитные состояния и врождённые болезни, сопровождающиеся снижением неспецифического иммунитета, а также неблагоприятная экологическая обстановка, пояснила врач.

"Гипертрофия аденоидов зачастую появляется после перенесённых вирусных заболеваний (грипп, парагрипп, аденовирусы, коронавирусы, герпес вирусов), бактериальных инфекций, чаще вызванных пневмококком, гемофильной палочкой и стрептококком группы А, а также внутриклеточных инфекций, инвазии грибков и при течении аллергии", — пояснила специалист.

Основные жалобы, которые появляются при разрастании аденоидов, — это затруднение носового дыхания, особенно во время сна, храп и гнусавость. Нередко присутствует кашель из-за стекания слизи с аденоидов по задней стенки глотки. Увеличенные аденоиды перекрывают вход в слуховые трубы, что приводит к отитам, а недостаточная вентиляция слуховой трубы — к снижению слуха, подчеркнула Автандилова.

Она отметила, что, учитывая важную роль аденоидов в защите организма от инфекций, в настоящее время предпочтение отдаётся консервативному лечению. Причём для оперативного вмешательства существует ряд строгих показаний.

"В первую очередь это неэффективность консервативного лечения, также показаниями являются апноэ во сне, рецидивирующие средние отиты, тугоухость, изменение лицевого черепа", — заключила врач.