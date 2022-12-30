ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ-50 в ДНР

Российские артиллерия и ракетные войска уничтожили в ДНР две радиолокационные станции AN/TPQ-50, а также радиолокационную станцию ЗРК С-300 ВСУ, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Лебедин в Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населённых пунктов Весёлое и Часов Яр в Донецкой Народной Республике вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — сказал он.

Помимо того, военнослужащие за сутки поразили 73 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.