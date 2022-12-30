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Опубликовано 30 декабря 2022, 10:46
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ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции AN/TPQ-50 в ДНР

Российские артиллерия и ракетные войска уничтожили в ДНР две радиолокационные станции AN/TPQ-50, а также радиолокационную станцию ЗРК С-300 ВСУ, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Лебедин в Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населённых пунктов Весёлое и Часов Яр в Донецкой Народной Республике вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", сказал он.

Помимо того, военнослужащие за сутки поразили 73 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.

Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ
Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ

Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении 70 украинских солдат на Южно-Донецком направлении. От огня российской авиации и артиллерии пострадали подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
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