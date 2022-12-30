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30 декабря, 10:55

Россиянина нашли мёртвым в номере отеля на Шри-Ланке

Daily News: 32-летний россиянин был найден мёртвым в номере отеля на Шри-Ланке

Отдыхавшего из России нашли мёртвым в номере отеля на популярном пляжном курорте Велигама на Шри-Ланке. Подробности истории рассказывает издание Daily News.

По данным газеты, погибший Георгий Надарейшвили приехал на курорт полтора месяца назад и заселился в отель. При этом каких-либо подробностей его кончины издание не приводит. Причина, по словам правоохранителей, будет установлена по результатам вскрытия. В Посольстве РФ уже проинформировали родственников погибшего о случившемся.

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Ранее Лайф сообщал, что российский турист погиб в Турции, упав с параплана на скалы. Из-за крутого и скалистого характера местности спасатели не смогли вынести тело мужчины и "после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолёт".

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Shutterstock

Артур Белкин

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