Россиянина нашли мёртвым в номере отеля на Шри-Ланке

Отдыхавшего из России нашли мёртвым в номере отеля на популярном пляжном курорте Велигама на Шри-Ланке. Подробности истории рассказывает издание Daily News.

По данным газеты, погибший Георгий Надарейшвили приехал на курорт полтора месяца назад и заселился в отель. При этом каких-либо подробностей его кончины издание не приводит. Причина, по словам правоохранителей, будет установлена по результатам вскрытия. В Посольстве РФ уже проинформировали родственников погибшего о случившемся.