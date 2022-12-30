Россиян предупредили о "диких плясках погоды" после Нового года

Наступление Нового года принесёт с собой жителям центральной части России перепады погоды и температур. Об этом в беседе с телеканалом "360" предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Так, по словам эксперта, с 30 декабря начнётся потепление, а первого января воздух прогреется до пяти градусов. При этом он объяснил, что синоптики называют такие перемены за окном "дикими плясками погоды". Всё дело в том, что уже с 2-го числа начнётся похолодание — в ночь с 2 на 3 января столбики термометров опустятся до 5–7 градусов ниже нуля.

А после похолодания погодные условия будут определяться очередным фронтальным разделом, из-за чего жителей центральной части России ожидает налипание мокрого снега. Однако затем снова ожидается похолодание, причём не слабое.

"Уже 5-го числа дневные показатели температуры будут на уровне -10. Под Рождество ждём настоящие морозы до -20 градусов", — спрогнозировал Шувалов.