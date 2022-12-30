Депутата из Перми обвиняют в коррупции на тендерах и вымогательстве в соцсетях

Пермского депутата Илью Лисняка обвиняют в вымогательстве у ряда людей и организаций за блок на негативную информацию в подконтрольных ему пабликах и группах в различных соцсетях. В подробностях истории разбирался Лайф.

Депутата из Перми обвиняют в вымогательстве в обмен на "блок на негативную информацию" в Сети. Видео © LIFE

Как заметили пермские активисты, депутату принадлежат несколько групп в социальных сетях, в которых размещается та или иная негативная информация о деятельности разных компаний. При этом через какое-то время после получения муниципального контракта содержание постов может полностью измениться на положительное.

"Выглядит это так, что, значит, изначально звучит публичная критика, потом те или иные контрагенты получают муниципальный контракт на информирование от какого-нибудь муниципального учреждения. И эта критика сменяется на похвалы, на поддержку. Достаточно сложно это сразу распознать, понять, что люди приходят заниматься вымогательством", — рассказала член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева.

Кроме того, Лисняк в 2022 году выиграл тендер на два миллиона рублей на освещение событий в местном Дворце молодёжи. Однако в это время заведение находилось на ремонте, а, по словам местных активистов, в нём даже не было пола. Примечательно, что о мероприятиях Дворца был выпущен всего один пост.

"У нас есть много вопросов. Не завышен ли ценник услуг? Почему тендер выиграло одно и то же ведомство? И был ли случай незаконного обналичивания денежных средств?" — отметил член молодёжного актива Перми Виктор Пестряков.

Сам депутат в беседе с Лайфом опроверг все обвинения в свой адрес и заметил, что он владеет множеством пабликов в разных соцсетях, где информацию могут размещать различные рекламные агентства и медиаиздания. Активисты же уже обратились в прокуратуру и СУ СК с целью выяснить все обстоятельства истории.