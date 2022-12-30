Все баррикады на севере Косова и Метохии разобраны
Все баррикады, которые ранее были возведены сербским населением на севере Косова и Метохии, уже разобраны. Об этом сообщило агентство Tanjug.
Убраны сооружения вблизи Звечана, Ибарской Слатины, Лепосавича, в северной части Косовска-Митровицы и Зубин-Потоке. Несмотря на это, полиция непризнанного Косова до сих пор не восстановила движение через КПП Ярине и Брняк.
Напомним, 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu