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30 декабря, 11:12

Все баррикады на севере Косова и Метохии разобраны

Все баррикады, которые ранее были возведены сербским населением на севере Косова и Метохии, уже разобраны. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Убраны сооружения вблизи Звечана, Ибарской Слатины, Лепосавича, в северной части Косовска-Митровицы и Зубин-Потоке. Несмотря на это, полиция непризнанного Косова до сих пор не восстановила движение через КПП Ярине и Брняк.

Вучич сдержал слово: На севере Косова начали разбирать баррикады

Вучич сдержал слово: На севере Косова начали разбирать баррикады

Напомним, 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.

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ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Татьяна Миссуми

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