Все баррикады на севере Косова и Метохии разобраны

Все баррикады, которые ранее были возведены сербским населением на севере Косова и Метохии, уже разобраны. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Убраны сооружения вблизи Звечана, Ибарской Слатины, Лепосавича, в северной части Косовска-Митровицы и Зубин-Потоке. Несмотря на это, полиция непризнанного Косова до сих пор не восстановила движение через КПП Ярине и Брняк.