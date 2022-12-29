Путин на время СВО освободил от декларирования доходов и расходов чиновников и военных

На период спецоперации отменяется правило о публикации в Интернете и СМИ деклараций российских чиновников о доходах и расходах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"В период проведения СВО <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставления таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется", — говорится в документе.

Также на время СВО президент освободил от декларирования доходов и расходов военных и чиновников, которые принимают участие в боевых действиях или работают в новых регионах. Соответствующие решения действовать будут "до издания соответствующих нормативных правовых актов".