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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 15:50
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Путин на время СВО освободил от декларирования доходов и расходов чиновников и военных

На период спецоперации отменяется правило о публикации в Интернете и СМИ деклараций российских чиновников о доходах и расходах. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"В период проведения СВО <…> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставления таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется", — говорится в документе.

Также на время СВО президент освободил от декларирования доходов и расходов военных и чиновников, которые принимают участие в боевых действиях или работают в новых регионах. Соответствующие решения действовать будут "до издания соответствующих нормативных правовых актов".

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал закон о пожизненном сроке за диверсии. Теперь УК РФ дополнится новыми статьями, в которых будет прописана ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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