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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 18:36

Путин назначил нового посла России в Ливии

Путин назначил новым послом России в Ливии Айдара Аганина

Российский лидер Владимир Путин назначил Айдара Аганина послом в Ливии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Аганина Айдара Рашидовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Государстве Ливия", — указано в документе.

Путин назначил Медведева на новую должность
Путин назначил Медведева на новую должность

Ранее Лайф сообщал, что Путин назначил прокуроров четырёх новых российских регионов. Эти должности они будут занимать в течение пяти лет.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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