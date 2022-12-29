Путин назначил нового посла России в Ливии

Российский лидер Владимир Путин назначил Айдара Аганина послом в Ливии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Аганина Айдара Рашидовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Государстве Ливия", — указано в документе.

Ранее Лайф сообщал, что Путин назначил прокуроров четырёх новых российских регионов. Эти должности они будут занимать в течение пяти лет.