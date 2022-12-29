Путин назначил прокуроров четырёх новых российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в четырёх новых регионах РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, обязанности прокурора в Луганской Народной Республике будет исполнять Глеб Михайлов, в Запорожской области — Кирилл Осипчук, в Херсонской области — Андрей Петров, а в Донецкой Народной Республике — Андрей Спивак. Эти должности они будут занимать в течение пяти лет.