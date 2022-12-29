Путин назначил прокуроров четырёх новых российских регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в четырёх новых регионах РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, обязанности прокурора в Луганской Народной Республике будет исполнять Глеб Михайлов, в Запорожской области — Кирилл Осипчук, в Херсонской области — Андрей Петров, а в Донецкой Народной Республике — Андрей Спивак. Эти должности они будут занимать в течение пяти лет.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин установил уголовную ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты. За подобные действия теперь грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.