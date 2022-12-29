Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не намерен когда-либо выдвигать свою кандидатуру на пост президента России. Об этом он заявил во время прямой линии.

"Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать", — сказал Кадыров.