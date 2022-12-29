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29 декабря, 15:46
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Кадыров заявил, что никогда не будет претендовать на пост президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не намерен когда-либо выдвигать свою кандидатуру на пост президента России. Об этом он заявил во время прямой линии.

"Я гражданин России, я имею право. Другим можно, чеченцам нельзя? Но я этого никогда не буду делать", — сказал Кадыров.

Кадыров заявил о больших потерях ВСУ в последнее время

Кадыров заявил о больших потерях ВСУ в последнее время

Ранее Лайф писал, что Кадыров напомнил россиянам, что сила страны — в единстве народов. Об этом он сказал, поздравляя работников органов безопасности с профессиональным праздником.

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ТАСС / Елена Афонина

Варвара Романова

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