Путин подписал законы об усилении контроля за зарубежными инвестициями

Президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которые усиливают контроль за зарубежными инвестициями в экономике страны. Соответствующие документы размещены на официальном портале правовой информации. Это связано с предупреждением рисков, которые могут возникнуть при осуществлении иностранных средств в компании, чья работа имеет важное значение для безопасности страны. Данные законы созданы также для улучшения правового регулирования в этой сфере.

Один из документов уточняет порядок уведомления главы правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России о сделке зарубежного инвестора в отношении отечественного хозяйственного общества, чтобы парламентарий принял решение о необходимости её вынесения на рассмотрение. При этом определяется список объединений, для которых данная процедура обязательна. Кроме того, предусматривается предварительное согласование сделок, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем четвертью общего числа голосов, которые приходятся на доли, составляющие уставный капитал хозобщества РФ.

Другим законом вводится обязательное утверждение договорённостей и получение решений органов государственной власти, которые влекут за собой предоставление зарубежному стратегическому хозобществу права на добычу определённых видов биоресурсов в размере свыше 35% от допустимого уровня улова. Причём их перечень должен утвердить кабмин.

Между тем нельзя выдавать новые разрешения на вылов биоресурсов хозобществу, если выявлены нарушения. При этом разрешения, действие которых было прекращено, будут аннулироваться, когда законность заключения о противоправном деянии подтверждена судом.

Контролируемые зарубежными инвесторами организации, которые намерены заниматься одним из стратегических видов деятельности, обязаны согласовывать с правительственной комиссией получение лицензии. При этом иностранной компании, которой руководят россияне, не нужно будет этого делать. Однако это правило будет работать, если организация заранее представила данные о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Кроме того, важно, чтобы граждане РФ, контролирующие компанию, не имели другого гражданства и были налоговыми резидентами своей страны.