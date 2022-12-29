Путин заявил, что песни композитора Артемьева стали символом целой эпохи

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью известного композитора Эдуарда Артемьева. Телеграмма, адресованная родным и близким деятеля культуры, опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал Артемьева талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый путь в искусстве. Его композиции связали многие поколения и стали символом целой исторической эпохи.

"Удивительные, искренние и проникновенные мелодии Эдуарда Артемьева навсегда останутся с нами", — говорится в телеграмме президента.

Ранее сегодня стало известно, что в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев. Он написал музыку к двум Олимпиадам в России, более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.