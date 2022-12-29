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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 20:39

Ирина Роднина назвала имя тренера года, и он не из фигурного катания

Ирина Роднина назвала Вяльбе тренером года в России

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина назвала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лучшим тренером года. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Мы видим, как от Олимпиады к Олимпиаде она сохраняет команду. Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников", — отметила Роднина.

Напомним, что Вяльбе руководит федерацией с 2010 года. На последней Олимпиаде российские лыжники сумели завоевать 22 медали, пять из которых — золотые.

Вяльбе отказалась объясняться из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам
Вяльбе отказалась объясняться из-за трансляции первых гонок Кубка России по лыжам

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин наградил Вяльбе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как следует из текста указа, глава государства высоко оценил вклад тренера в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Демьянова
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