Ирина Роднина назвала имя тренера года, и он не из фигурного катания

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина назвала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лучшим тренером года. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Мы видим, как от Олимпиады к Олимпиаде она сохраняет команду. Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников", — отметила Роднина.

Напомним, что Вяльбе руководит федерацией с 2010 года. На последней Олимпиаде российские лыжники сумели завоевать 22 медали, пять из которых — золотые.