Ирина Роднина назвала имя тренера года, и он не из фигурного катания
Ирина Роднина назвала Вяльбе тренером года в России
Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина назвала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лучшим тренером года. Её слова приводит "Спорт-Экспресс".
"Мы видим, как от Олимпиады к Олимпиаде она сохраняет команду. Сохраняются традиции, но появляются новые имена российских лыжников", — отметила Роднина.
Напомним, что Вяльбе руководит федерацией с 2010 года. На последней Олимпиаде российские лыжники сумели завоевать 22 медали, пять из которых — золотые.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин наградил Вяльбе орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как следует из текста указа, глава государства высоко оценил вклад тренера в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.
ТАСС / Владимир Гердо