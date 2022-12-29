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29 декабря, 18:02

Зеленский запретил украинским СМИ освещать действия России в позитивном контексте

Зеленский подписал закон, усиливающий контроль государства над украинскими СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий освещение в позитивном контексте каких-либо действий России. Согласно документу, теперь медиаресурсы можно блокировать без решения суда, сообщается на сайте Верховной рады.

В частности, закон расширяет полномочия Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию, который с сегодняшнего дня может штрафовать редакции, направлять сотрудникам прессы обязательные для выполнения предписания, запрещать работу интернет-СМИ сроком на две недели, а также аннулировать регистрацию у печатных средств массовой информации. Плюс вводится запрет на все российские медиаресурсы.

Нацсовет теперь сможет регулировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, требовать от видеохостинга "Ютуб" блокировать любой материал, а от компании "Гугл" — удалять информацию из поисковика в одноимённом браузере.

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Ранее Лайф сообщал, что Украина собралась разорвать соглашение с Россией и Белоруссией по трудовой миграции. Договор действует с 1994 года.

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Наталья Исакова

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