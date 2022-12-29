Зеленский запретил украинским СМИ освещать действия России в позитивном контексте

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О медиа", усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий освещение в позитивном контексте каких-либо действий России. Согласно документу, теперь медиаресурсы можно блокировать без решения суда, сообщается на сайте Верховной рады.

В частности, закон расширяет полномочия Нацсовета Украины по теле- и радиовещанию, который с сегодняшнего дня может штрафовать редакции, направлять сотрудникам прессы обязательные для выполнения предписания, запрещать работу интернет-СМИ сроком на две недели, а также аннулировать регистрацию у печатных средств массовой информации. Плюс вводится запрет на все российские медиаресурсы.

Нацсовет теперь сможет регулировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, требовать от видеохостинга "Ютуб" блокировать любой материал, а от компании "Гугл" — удалять информацию из поисковика в одноимённом браузере.