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29 декабря, 14:09

Путин разрешил устанавливать повышенные таможенные пошлины в рамках контрсанкций

Российский лидер Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции западных стран. Теперь в число ограничений входят повышенные ставки таможенных пошлин, говорится в указе главы государства.

Речь идёт о введении таких налогов на импорт и на экспорт определённых товаров, перечень которых должен быть утверждён кабмином. Даная мера на сегодняшний день рассчитана до конца 2023 года.

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А ранее Лайф писал, что Путин запретил поставки нефти из России в страны, где ввели потолок цен. Ограничение будет действовать на всех этапах производства и до конечного покупателя.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова

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