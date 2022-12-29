Путин разрешил устанавливать повышенные таможенные пошлины в рамках контрсанкций
Российский лидер Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции западных стран. Теперь в число ограничений входят повышенные ставки таможенных пошлин, говорится в указе главы государства.
Речь идёт о введении таких налогов на импорт и на экспорт определённых товаров, перечень которых должен быть утверждён кабмином. Даная мера на сегодняшний день рассчитана до конца 2023 года.
А ранее Лайф писал, что Путин запретил поставки нефти из России в страны, где ввели потолок цен. Ограничение будет действовать на всех этапах производства и до конечного покупателя.
Telegram / "Кремль. Новости"