Путин разрешил устанавливать повышенные таможенные пошлины в рамках контрсанкций

Российский лидер Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции западных стран. Теперь в число ограничений входят повышенные ставки таможенных пошлин, говорится в указе главы государства.

Речь идёт о введении таких налогов на импорт и на экспорт определённых товаров, перечень которых должен быть утверждён кабмином. Даная мера на сегодняшний день рассчитана до конца 2023 года.