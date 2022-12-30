Советский Союз подарил миру множество научных открытий и новых технологий, однако влияние большевиков оказалось разрушительным и деструктивным для институтов веры, семьи и традиционных ценностей. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян в день 100-летнего юбилея со дня образования СССР.

"Вера в Бога была объявлена вне закона, но она сохранилась в нашем культурном коде. Разрушение традиционных ценностей не знало границ ровно так же, как и не знало национальностей и конфессий. На смену традиционным поколенческим семьям к нам пришли пресловутые ячейки общества, построенные на западный манер", — пояснил он.

По его словам, большевики меняли и традиционное восприятие реальности гражданами, друзья внезапно стали товарищами, а патриотизм стал превращаться в членский билет компартии или различных обществ по интересам. Пресловутый интернациональный долг стал приоритезироваться над долгом патриотическим, подчеркнул Туманян.

По его оценке, сейчас Россия начала меняться, взят курс на возвращение к истокам, к тысячелетним традициям и духовности. Всё, что было уничтожено во время большевистского правления, восстанавливается и находит большой отклик среди наших граждан, которые на генетическом уровне чувствуют близость к предкам и ощущают важность возвращения к традиционным ценностям, заключил политолог.