Почему люди в России живут лучше, чем в СССР
Политолог Туманян рассказал, что в СССР были разрушены традиционные ценности и духовность
Советский Союз подарил миру множество научных открытий и новых технологий, однако влияние большевиков оказалось разрушительным и деструктивным для институтов веры, семьи и традиционных ценностей. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян в день 100-летнего юбилея со дня образования СССР.
"Вера в Бога была объявлена вне закона, но она сохранилась в нашем культурном коде. Разрушение традиционных ценностей не знало границ ровно так же, как и не знало национальностей и конфессий. На смену традиционным поколенческим семьям к нам пришли пресловутые ячейки общества, построенные на западный манер", — пояснил он.
По его словам, большевики меняли и традиционное восприятие реальности гражданами, друзья внезапно стали товарищами, а патриотизм стал превращаться в членский билет компартии или различных обществ по интересам. Пресловутый интернациональный долг стал приоритезироваться над долгом патриотическим, подчеркнул Туманян.
По его оценке, сейчас Россия начала меняться, взят курс на возвращение к истокам, к тысячелетним традициям и духовности. Всё, что было уничтожено во время большевистского правления, восстанавливается и находит большой отклик среди наших граждан, которые на генетическом уровне чувствуют близость к предкам и ощущают важность возвращения к традиционным ценностям, заключил политолог.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал геополитической трагедией распад СССР 26 декабря 1991 года. Чиновник напомнил, что российский лидер очень точно заметил, что Запад "не хочет объединения русского народа. Разобщение — пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше".
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