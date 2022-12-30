Почему вековой юбилей СССР грозит диверсиями истории России Журналист Дмитрий Шестопалов в день 100-летнего юбилея СССР — о том, почему важно не повторять главные ошибки Советской империи. Обложка © ТАСС / Олег Булдаков

Столетний юбилей Советского Союза стал днём, когда мы вспоминаем страну, обещавшую миру новый виток развития и науки, межгалактические полёты и окончание войн на земле, но завершившую своё существование распадом огромной империи, части которой до сих пор пылают в огне. Достижения социалистической системы перечеркнула её гибель, готовившаяся на протяжении последних 20 лет СССР. Нам предстоит переосмыслить ошибки и больше никогда их не допускать.

Напомним, Договор об образовании СССР был утверждён 30 декабря 1922 года I Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Отказавшись от идеологического наполнения Российской империи: "Самодержавие — православие — народность", большевики заложили в основу новой идеологии конфликт, который вылился в противоречия между народами исторической России. Эти точки напряжения до сих пор используются западной разведкой для роста эскалации: Нагорный Карабах, Ферганская долина, Приднестровье и ряд других, готовых вспыхнуть практически в любой момент.

Уничтожение веры в Бога, разрушение церквей, убийство десятков тысяч священнослужителей оставили свои глубокие и тяжёлые следы в советском обществе. Большевики проводили политику, направленную на разрушение традиционной морали, пытаясь навязать западные светские ценности семьям России.

В итоге на смену многодетной дружной семье пришли ячейки общества, не знающие предков. Как результат, сегодня Россия — лидер по числу разводов и детей, которые растут в неполных семьях. Большую роль в этом процессе сыграла коллективизация, атомизировав советское общество. На место патриотизма большевики пытались внедрить членство в Компартии и верность интернациональному долгу.

Сегодня Россия на государственном уровне защищает традиционные ценности. Ради их защиты президент Владимир Путин в ноябре текущего года поручил совершенствовать методы воспитания и образования. Целью госполитики названа защита страны от социокультурных угроз. Под традиционными ценностями надо понимать "нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности", — гуманизм, коллективизм, взаимопомощь и историческая память.

До этого глава страны не раз обращался к теме традиционных ценностей. Осенью в ходе заседания клуба "Валдай" он напомнил, что отличие этих ценностей от неолиберальных состоит в том, что их нельзя никому навязать, так как они уникальны.

Авторы Дмитрий Шестопалов