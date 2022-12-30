В России продлили мораторий на проверки бизнеса

Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом в отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого рисков, к которым относятся социальные, промышленные объекты, и отдельных видов деятельности, имеющих максимальный или близкий уровень причинения вреда, проверки будут проходить на основании специальных индикаторов. Кроме того, новое постановление разрешает исключать плановые проверки, если им предшествовал профилактический визит контрольного лица.

"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования рискориентированного подхода", — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.