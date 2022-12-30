Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин направил традиционные новогодние поздравления ряду мировых лидеров, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидеры Сербии Александр Вучич и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В обращении к последнему российский лидер обратил внимание на динамично развивающиеся связи между странами, а также совместно реализуемые проекты — атомную электростанцию "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба.

Также Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Сирии Башара Асада и других своих действующих и бывших коллег.