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30 декабря, 11:43

Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

Путин поздравил Вучича, Орбана, Си Цзиньпина и Эрдогана с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин направил традиционные новогодние поздравления ряду мировых лидеров, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидеры Сербии Александр Вучич и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В обращении к последнему российский лидер обратил внимание на динамично развивающиеся связи между странами, а также совместно реализуемые проекты — атомную электростанцию "Аккую" и создание в Турции регионального газового хаба.

Также Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента Сирии Башара Асада и других своих действующих и бывших коллег.

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Помимо этого российский лидер направил поздравление с наступающим Новым годом премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В нём он выразил надежду на продолжение "диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня" между главами государств.

Обложка ©

kremlin.ru

Матвей Шандрыголов

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