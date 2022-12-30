Песков: Путин в обозримом будущем не будет общаться с прессой в допандемийном формате

Президент России Владимир Путин в обозримом будущем вряд ли вернётся к формату общения с прессой, который был до начала пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Честно говоря, вряд ли оно (общение президента с журналистами. — Прим. Лайфа) будет совсем таким же, как оно было до пандемии, в обозримой перспективе", — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, наблюдаются мутации вируса, а также проходят сильные волны различных штаммов гриппа, потому отвечающие за здоровье главы государства вынуждены принимать меры предосторожности.

"В таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности", — подытожил Песков.