Песков: Путин в обозримом будущем не будет общаться с прессой в допандемийном формате
Президент России Владимир Путин в обозримом будущем вряд ли вернётся к формату общения с прессой, который был до начала пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Честно говоря, вряд ли оно (общение президента с журналистами. — Прим. Лайфа) будет совсем таким же, как оно было до пандемии, в обозримой перспективе", — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, наблюдаются мутации вируса, а также проходят сильные волны различных штаммов гриппа, потому отвечающие за здоровье главы государства вынуждены принимать меры предосторожности.
"В таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности", — подытожил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо продолжать вакцинацию от гриппа и ковида, чтобы все граждане были защищены от этих инфекций.
LIFE