Вучич рассказал о предотвращённой "катастрофе с НАТО"
Вучич заявил, что Сербия избежала "катастрофы с НАТО" во время обострения в Косове
Сербия не дала разгореться масштабному конфликту в Косове и Метохии, который грозил закончиться "катастрофой с НАТО". Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к журналистам.
"Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать её в этот момент", — отметил он.
Как рассказывал Лайф, 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии. Однако 29 декабря Вучич заявил о начале демонтажа конструкций. Уже сегодня баррикады были разобраны.
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