Вучич рассказал о предотвращённой "катастрофе с НАТО"

Сербия не дала разгореться масштабному конфликту в Косове и Метохии, который грозил закончиться "катастрофой с НАТО". Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к журналистам.

"Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать её в этот момент", — отметил он.