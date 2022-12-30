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30 декабря, 12:01

Вучич рассказал о предотвращённой "катастрофе с НАТО"

Вучич заявил, что Сербия избежала "катастрофы с НАТО" во время обострения в Косове

Сербия не дала разгореться масштабному конфликту в Косове и Метохии, который грозил закончиться "катастрофой с НАТО". Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к журналистам.

"Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать её в этот момент", — отметил он.

Вучич поблагодарил Россию за поддержку на фоне обострения в Косове

Вучич поблагодарил Россию за поддержку на фоне обострения в Косове

Как рассказывал Лайф, 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии. Однако 29 декабря Вучич заявил о начале демонтажа конструкций. Уже сегодня баррикады были разобраны.

Обложка ©

Getty Images / Milos Miskov

Татьяна Миссуми

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