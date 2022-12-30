Нарколог рассказал, как точно не нужно пить алкоголь в Новый год

Если уж на новогоднем столе будут алкогольные напитки, то лучше не запивать их газировкой. Об этом рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Он уточнил также, что нельзя повышать градус выпиваемого: это может быть смертельно опасным.

"Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья", — сказал Скрябин РИА "Новости".

Он посоветовал исключить из меню конфеты, торты. Сладкое способно задерживать алкоголь в организме. Еда должна быть лёгкой, напитки — негазированными, так как из-за пузырьков газа будет стремительно нарастать опьянение. Врач напомнил, что нет каких-то особых блюд, которые могут снизить интоксикацию. Воздействие спиртного зависит только от его количества. Также нарколог указал на то, что безопасной дозы не бывает, это в любом случае яд. Относительно допустимым он назвал бокал сухого вина. А самым оптимальным вариантом врач назвал полный отказ от выпивки.