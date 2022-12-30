Нарколог рассказал, как точно не нужно пить алкоголь в Новый год
Нарколог Скрябин призвал не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой
Если уж на новогоднем столе будут алкогольные напитки, то лучше не запивать их газировкой. Об этом рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. Он уточнил также, что нельзя повышать градус выпиваемого: это может быть смертельно опасным.
"Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья", — сказал Скрябин РИА "Новости".
Он посоветовал исключить из меню конфеты, торты. Сладкое способно задерживать алкоголь в организме. Еда должна быть лёгкой, напитки — негазированными, так как из-за пузырьков газа будет стремительно нарастать опьянение. Врач напомнил, что нет каких-то особых блюд, которые могут снизить интоксикацию. Воздействие спиртного зависит только от его количества. Также нарколог указал на то, что безопасной дозы не бывает, это в любом случае яд. Относительно допустимым он назвал бокал сухого вина. А самым оптимальным вариантом врач назвал полный отказ от выпивки.
Ранее Лайф писал, что диетолог Лазуренко объяснила, какие алкогольные напитки таят наибольшую опасность. Вреден любой алкоголь, но они особо сильно угнетают организм, нарушают ферментативные и гормональные процессы.
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